S7 Group и СибНИА провели летные испытания обновленного самолета Танго
Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) успешно провела первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета Танго. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные S7 Group.
На базе СибНИА воздушное судно выполнило испытательный полет, продолжительность которого составила 10 минут. В ходе испытаний проверяли работоспособность систем, управляемость и летные характеристики.
Перед этим специалисты Spectra Aircraft и СибНИА провели наземные статические испытания элементов конструкции и систем самолета, которые подтвердили их прочность и работоспособность.
«Обновленная модификация нашего самолета отличается улучшенными весовыми, аэродинамическими и взлетно-посадочными характеристиками. Этого удалось добиться за счет оптимизации конструкции и внедрения новых технологических решений», — отметил Александр Степанов, генеральный директор Spectra Aircraft.
Кроме того, сегодня на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево успешно завершились испытания по замеру тяги двигателя АПД-520 «Лидер», разрабатываемого для нового самолета.
Танго — легкомоторный учебно-тренировочный самолет, проект которого развивается в кооперации с отраслевыми партнерами. В 2026 году планируется переход к сертификационным испытаниям самолета, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.
Комментарии 1