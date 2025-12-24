Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group ) совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА ) успешно провела первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета Танго . Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные S7 Group.

На базе СибНИА воздушное судно выполнило испытательный полет, продолжительность которого составила 10 минут. В ходе испытаний проверяли работоспособность систем, управляемость и летные характеристики.

Перед этим специалисты Spectra Aircraft и СибНИА провели наземные статические испытания элементов конструкции и систем самолета, которые подтвердили их прочность и работоспособность.

«Обновленная модификация нашего самолета отличается улучшенными весовыми, аэродинамическими и взлетно-посадочными характеристиками. Этого удалось добиться за счет оптимизации конструкции и внедрения новых технологических решений», — отметил Александр Степанов , генеральный директор Spectra Aircraft.

Кроме того, сегодня на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево успешно завершились испытания по замеру тяги двигателя АПД-520 «Лидер», разрабатываемого для нового самолета.

Танго — легкомоторный учебно-тренировочный самолет, проект которого развивается в кооперации с отраслевыми партнерами. В 2026 году планируется переход к сертификационным испытаниям самолета, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.