Новтрак выпустил трал грузоподъёмностью 100 тонн для работы в экстремальных температурных условиях

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Компания «Новтрак» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустила второй одноосный трал грузоподъёмностью 100 тонн, который уже приступил к выполнению своих рабочих задач на алмазных карьерах Якутии.

Одноосный трал TP-1140 длиной 17,3 м предназначен для транспортировки разной горной техники, например, бульдозеров и экскаваторов, а также трансформаторов, строительных материалов на территории карьера.

Высокая маневренность полуприцепа при общей массе автопоезда в 200 тонн достигается за счет одной оси. На данную модель установлена цельная 75-тонная осевая балка в усиленном исполнении для жестких дорожных условий.

Трал может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -60 до +40 градусов.