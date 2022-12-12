Бурятский кооператив «Баян» запустил молочную ферму

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В местности «Булык» в Джидинском районе Бурятии на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Баян» запустили новую товарно-молочную ферму.

Проект, реализуемый СПК «Баян», расширяет действующий молочно-товарный комплекс на 200 голов привязного содержания. После его запуска общее поголовье в хозяйстве составит 400 коров. На ферме будет производиться порядка 900 тонн молока в год.

На ферме установлена современная автоматизированная линия, позволяющая обеспечивать полный контроль технологического режима.

В перспективе у предприятия строительство телятника, родильного отделения, создание поливной системы для обеспечения производства собственной кормовой базы.

В строительство вложено 67 млн рублей. Предприятию оказана господдержка по гранту «Семейная ферма».

Это пока что первая подобная ферма в Бурятии. Применяются новые технологии содержания: автоматический климат-контроль, регулирование температуры, регулирование влажности, также имеется специальная компьютерная программа, которая отслеживает состояние молочного стада, вплоть до индивидуальных показателей каждой коровы, какой у нее сегодня надой, какие корма необходимы, что нужно в кормлении поменять, — раскрыли особенности нового цеха в Правительстве Бурятии.

В настоящее время в Бурятии работают 7 молочно-товарных ферм. В следующем году планируют открыть ещё четыре молочно-товарные фермы. Одна из них будет полностью роботизированная.