Фабрика окомкования ОЭМК введена в эксплуатацию

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Уралмашзавод (УЗТМ, входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) завершил комплексную реконструкцию фабрики окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в Металлоинвест). Благодаря современным инжиниринговым решениям производительность фабрики достигла гарантированных показателей.

Реализация проекта, который предполагал модернизацию и частичную замену существующего оборудования цеха, а также строительство новой технологической линии сырого окомкования, началась в августе 2020 года. По словам заместителя главного конструктора УЗТМ по металлургическому оборудованию Ярослава Калугина, в проекте вместе с УЗТМ приняли участие около 20 квалифицированных субпоставщиков, а также ведущие российские инжиниринговые компании.

Всего для реконструкции комплекса было поставлено 35 наименований основного технологического оборудования ведущих производителей мира общим весом 700 т, в том числе отечественного производства: дезинтегратор окатышей, изготовленный на УЗТМ, и произведенный на Уралмаш — Горное оборудование (дочернее предприятие Уралмашзавода) барабанный окомкователь.

«Перед нами стояла задача — достичь определенных технологических показателей: повысить производительность обжиговой машины более чем на 10% - до 550 т обожженных окатышей в час, при этом сохранить высокое качество готовой продукции», — говорит Ярослав Калугин.

«Увеличение производительности обжиговой машины окажет позитивное влияние на эффективность и себестоимость по всей цепочке производства — до конечной стальной продукции», — подчеркнул управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилл Чернов.