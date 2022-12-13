В Подмосковье введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью в 16,3 га

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13 декабря в городском округе Луховицы в д.Астапово введена в эксплуатацию третья очередь современного тепличного комплекса, который будет ежегодно производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысяч тонн томатов.

Только в этот этап строительства вложено более 4,8 млрд рублей инвестиций.

Старт третьей очереди проекта позволил организовать более 200 дополнительных рабочих мест.

На территории комбината «Луховицкие овощи» два года назад уже введён в эксплуатацию не имеющий аналогов в мире упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежей овощной продукции. Сейчас на площади в 16.3 гектаров построен ещё один новый тепличный комплекс, это уже третья очередь проекта.

Всего ООО «Луховицкие овощи» за период с января по ноябрь произвел 19,1 тысяч тонн овощей в закрытого грунта.

В комбинате выращивают гибриды для известных брендов «Медовые», «Фламенко», «Сладкая ягода» и «Луховицкие овощи».