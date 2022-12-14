Как устроен атомный подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» пр. 941

В 1971 году в США началась разработка новой атомной подводной лодки под ракету увеличенной дальности «Трайдент-1». Это должен был быть ракетоносец водоизмещением 14 000 тонн с реактором S8G мощностью 220 МВт, способный нести на борту до 24 ракет. Уже через три года, летом 1974 года, Военно-морские силы США заключили контракт с компанией General Dynamics на строительство первой АПЛ, получившей впоследствии имя «Огайо».

Ответом на американские подводные лодки типа «Огайо» и стали тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта (ТРПКСН) 941 «Акула» — самые крупные атомные подлодки в мире. Сейчас единственный ходовой представитель серии — головной корабль ТК-208 «Дмитрий Донской» и именно сегодня, 14 декабря, подлодка отмечает 40-летие со дня подъема флага. И именно о крупнейшем в мире атомоходе — новый репортаж «Медиапалубы» (прочитать можно здесь).

© paluba.media

Проектирование нового типа подводных ракетоносцев началось в стенах конструкторского бюро «Рубин» в конце 1972 года. Главным конструктором проекта был назначен легендарный Сергей Никитич Ковалев. Первая лодка была заложена на «Севмаше» в июне 1976 года. Она носила наименование «тяжелый крейсер 208» (ТК-208). Спуск на воду состоялся 29 сентября 1980 года. Несмотря на более поздний запуск проекта, крейсер вышел на морские испытания на месяц раньше американской «Огайо». Акт приема-передачи на ТК-208 был подписан 12 декабря 1981 года, однако Военно-морского флаг на корабле подняли годом позже — 14 декабря 1982 года.

Во второй половине 1989 года корабль встал на капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941У, но в 1991 году работы были остановлены и возобновлены только в 1996 году по проекту 941УМ.

После окончания модернизации в 2002 году крейсеру было присвоено имя «Дмитрий Донской». После этого корабль служил для испытаний новейшей на тот момент баллистической ракеты «Булава».

© paluba.media

Помимо рекорда за свои размеры и водоизмещение — 48 000 тонн, «Дмитрий Донской» стал и самым быстрым из всех кораблей серии. В подводном положении он может развивать скорость до 27 узлов, а в надводном — до 12.

Вполне возможно, что совсем скоро АПЛ перестанет выполнять свои задачи. Тем более, что имя легенды подплава «Дмитрий Донской» передано новой строящейся по проекту 955А («Борей-А») подлодке. Но мы уверены, что будущее крейсера — корабль-музей.

© paluba.media

Тем более, если смотреть на его младших товарищей, корабль может простоять у причала и 10, и 20 лет — время есть!

Полный репортаж об устройстве корабля можно прочитать на сайте «Медиапалубы».