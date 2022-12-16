В Ленинске Волгоградской области открылся новый универсальный спортивный зал

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Универсальный зал общей площадью 1,3 тыс. кв м. состоит из спортивного блока и вспомогательных помещений. Главной составляющей комплекса является современная спортивная площадка размером 42×24 м, предназначенная для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола, мини-футбола и гандбола.

Помимо спортивного блока предусмотрены обязательные вспомогательные помещения: душевые, раздевалки, административные и хозяйственные комнаты. Важно, что площадка будет доступна и для маломобильных групп населения.

Сегодня открытие нового универсального спортивного зала Ленинска стало настоящим праздником. Спортсмены районного центра выступили перед зрителями и почетными гостями с настоящей спортивно-развлекательной программой, показав свое незаурядное мастерство.

Отметим, в Ленинском районе есть и другие спортивные сооружения, построенные благодаря реализации различных программ и проектов: универсальные площадки при каждой городской общеобразовательной школе, малая арена со специальным оборудованием, предназначенным для подготовки к выполнению и проведению норм ГТО при местной ДЮСШ; функционирует хоккейная коробка; в Заплавненском сельском поселении работает под специальным навесом удобная спортплощадка с тренажерами.

Создание инфраструктуры для активного отдыха, занятий физической культурой направлено на решение задач по развитию детского и массового спорта. С 2014 года в регионе построено и реконструировано 180 спортобъектов — физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов, спортивно-оздоровительных площадок.

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru