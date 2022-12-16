Натренерованный на свиньях искусственный интеллект теперь автоматически считает мешки сахара

АО АПО «Аврора» внедрила систему видеоаналитики для учета мешков сахара на конвейере отгрузки. Подсчет товара с точностью 99,99% автоматизировали отечественным искусственным интеллектом. Видеоаналитическая система превысила целевой порог точности. В расчетах решение показало окупаемость в течение полугода.

Пятидесятикилограммовые мешки сахара при оптовой поставке отгружаются в транспорт по движущейся мобильной конвейерной ленте. В день на одной точке отгрузки проходит до 10 тысяч мешков. Раньше их количество контролировали вручную. Такой способ влек за собой человеческие ошибки и финансовые издержки в сотни тысяч рублей.

Теперь учет ведет машинное зрение и искусственный интеллект.

«Распространено мнение, что внедрить систему интеллектуальной видеоаналитики — это очень дорого, долго окупается. С крупными промышленниками мы наработали опыт, который позволяет нам сейчас предлагать меньшим предприятиям качественные и доступные решения. Вопреки стереотипам, кейс с учетом мешков на подписке — с учетом и ПО, и внедрения окупается в течение полугода. Мешки, безусловно, могут содержать не только сахар. А применяемая методика позволяет адаптировать решение и под другой вид тары или товара», — комментирует генеральный директор ООО «ВидеоМатрикс» Фарид Нигматуллин. — «Автоматизация видеоаналитикой значительно облегчает работу сотруднику. Предприятие получает объективные данные для управленческих решений и обеспечивает экономическую безопасность. Искусственный интеллект все шире и чаще применяется в России не только промышленными гигантами или госструктурами».

Решение состоит из IP видеокамеры, сервера, канала WiFi связи. Используемое для аналитики программное обеспечение Vmx SILA ранее было внедрено на крупнейших предприятиях АПК для инвентаризации свиней при отгрузке животных на транспортировку. Разработанные для учета животных методики детекции и трекинга объектов, в том числе перекрывающих друг друга под камерой, позволили сегодня показать высокий результат на АО АПО «Аврора». В случае с мешками технология помогает ИИ справляться со сложными случаями. В их числе: заторы на конвейере, попадание мешка на мешок, человеческое ручное вмешательство. Система умеет автоматически останавливать конвейер и погрузку по достижению заданного количества мешков без участия человека.

Лежащее в основе программно-аппаратного комплекса программное обеспечение Vmx SILA — собственная разработка ООО «ВидеоМатрикс», включено в единый реестр российских программ.