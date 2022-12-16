«Свеза» начала сращивать дрова в деловой кряж в промышленных масштабах

Комбинат «Свеза» в Костроме" запустил промышленную линию по сращиванию древесины. Первые склеенные партии успешно прошли процесс лущения шпона и направлены на дальнейшую переработку. Технология экономии сырья является ноу-хау компании и будет распространена на другие предприятия группы.

© adm44.ru

Специалистам комбината «Свеза» в Костроме удалось «вырастить» запатентованную технологию по сращиванию дров в деловую древесину от идеи до промышленного масштаба. Ноу-хау не имеет аналогов в мире и выходит за рамки общепринятых на фанерных производствах технологических цепочек. Эксперименты показали высокую экономическую и экологическую эффективность проекта, и было принято решение о его внедрении в производственные процессы. По заказу «Свезы» российское производственное объединение сконструировало линию сращивания и встроило его в существующую цепочку оборудования. Стоимость проекта составила порядка 2,5 млн рублей.

Сейчас на новом оборудовании можно получать до 3,4 м3 склеенного фанерного кряжа в смену. И это не предел. В планах предприятия выдавать в год до 1100 м3 срощенных чураков, что эквивалентно 18 вагонам березового сырья.