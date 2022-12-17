«НОВАТЭК» открыл крупное нефтегазовое месторождение на полуострове Гыдан в Арктике

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Арктик СПГ-1, дочка НОВАТЭКа, открыла на п-ве Гыдан новое газоконденсатное месторождение, которому присвоено имя В. И. Гири.

Арктик СПГ-1 завершила испытание 1й поисковой скважины на Бухаринском участке недр. По результатам проведённых работ открыто новое газоконденсатное месторождение, о чем получено соответствующее заключение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

Открытое месторождение названо в честь В.И. Гири — выдающегося геолога, стоявшего у истоков создания НОВАТЭКа и внесшего значительный вклад в геологическое изучение и освоение обширных запасов природного газа и жидких углеводородов компании на п-вах Ямал и Гыдан.

Извлекаемые запасы природного природного газа нового месторождения по российской классификации оцениваются в 52 млрд м3, что относит его к категории крупных.

Запасы жидких углеводородов месторождения составляют 2 млн т.

Открытие нового месторождения позволяет расширить ресурсную базу компании на п-ве Гыдан с целью последующего эффективного вовлечения в эксплуатацию и развития перспективных проектов компании.