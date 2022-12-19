В Чувашии введены в эксплуатацию роботизированная молочная ферма и телятник

© fs01.cap.ru

СХПК «Новый путь» в Аликовском районе Чувашии открыл первую в республике роботизированную молочно-товарную ферму на 200 голов.

Её строительство осуществлялось с октября 2021 года. Общая стоимость инвестпроекта составила 60 млн рублей, в том числе стоимость оборудования — 30 млн рублей.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

На новой ферме полностью автоматизированы производственные процессы: установлены стойловое и поильное оборудование, навозоуборочный транспортер, а также автоматическая доильная система с программным обеспечением управления стадом. В одном аппарате производятся такие доильные процессы, как стимулирование, очистка сосков, предварительное сдаивание, доение и постобработка сосков. Кроме того, во время доения молоко сразу же поступает на экспресс-анализ параметров качества. При наличии отклонений автоматика остановит дойку и сообщит об этом оператору.

Всего хозяйство СХПК «Новый путь» насчитывает более 1700 голов КРС, в том числе 572 коров. Это шестое место по республике. За январь-ноябрь 2022 года произведено более 4,3 тыс. тонн молока, что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом средний надой молока на одну корову в кооперативе на 26,1% выше среднереспубликанского уровня. Кроме того, в сравнении с прошлым годом кооператив на 47,5% увеличил чистую прибыль.

© fs01.cap.ru

В ООО «Красное Сормово» Красноармейского района в этот же день открыли телятник на 400 голов

Его возведение велось с июля 2022 года. Стоимость объекта составила 45,0 млн рублей. В новом телятнике созданы все условия для максимальной продуктивности животных — телята содержатся без привязи, оборудованы групповые поилки с электроподогревом, глубокая подстилка, транспортировка навоза.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

ООО «Красное Сормово» является флагманом среди сельскохозяйственных организаций Красноармейского района: занимает 1 место по численности КРС — насчитывается 1100 голов, а также по валовому производству молока — за январь-ноябрь 2022 года здесь получено 2,8 тыс. тонн молока.

Всего за текущий год в Чувашии запущено более 10 объектов в сфере животноводства общей численностью 5000 голов.

© fs01.cap.ru