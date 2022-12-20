ГТЛК поставила 50 автобусов для Курска в рамках нацпроекта БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 50 новых современных автобусов большого класса Volgabus-5270G4 для работы на городских маршрутах в Курске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Сотрудничество ГТЛК с транспортными предприятиями Курской области началось еще в 2010 году с поставок в лизинг дорожно-строительной техники и продолжается сейчас в части поставок городского пассажирского транспорта.

В 2023 году ГТЛК передаст в лизинг по программе еще 15 троллейбусов в Курскую область.

«Поставка 50 экологичных автобусов в Курск позволит существенно повысить качество транспортного обслуживания населения, что будет способствовать решению глобальной задачи по выравниванию уровня жизни граждан в разных регионах страны», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.