52 школы Рязанской области получили новые автобусы

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19 декабря во внутреннем дворе правительства Рязанской области состоялась торжественная церемония передачи школьных автобусов. Ключи от новых машин получили 52 образовательные организации региона. Они поступили в область за счëт средств федерального бюджета. Это 19 автобусов марки ПАЗ (каждый вмещает 22 пассажира), 16 автобусов марки ПАЗ, которые смогут перевозить 29 детей и 20 машин марки ГАЗ (на 16 человек).

Ключи получили представители Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Скопинского, Сасовского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого, Шиловского районов, а также две школы в Рязани — № 13 и № 41.