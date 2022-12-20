52 школы Рязанской области получили новые автобусы
19 декабря во внутреннем дворе правительства Рязанской области состоялась торжественная церемония передачи школьных автобусов. Ключи от новых машин получили 52 образовательные организации региона. Они поступили в область за счëт средств федерального бюджета. Это 19 автобусов марки ПАЗ (каждый вмещает 22 пассажира), 16 автобусов марки ПАЗ, которые смогут перевозить 29 детей и 20 машин марки ГАЗ (на 16 человек).
Ключи получили представители Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Скопинского, Сасовского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого, Шиловского районов, а также две школы в Рязани — № 13 и № 41.
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