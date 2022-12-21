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Производство

КСК начинает выпуск современных тяговых преобразователей для электровозов

 © kscgroup.ru

Предприятие ООО «КСК Системы привода» (КСК СП), входящее в дивизион «КСК Электротех», в кооперации с ОАО «НПП «Дальняя Связь» начинает серийное производство нового тягового преобразователя для перспективных грузовых электровозов.

В декабре 2022 года разработчик получил сертификат соответствия требованиям ТР/ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», позволяющий использовать преобразователи в конструкции локомотивов. Срок действия сертификата — пять лет.

Тяговый преобразователь ТПЛ-2-1100-1АС предназначен для обеспечения питанием двух тяговых асинхронных двигателей грузовых магистральных электровозов моделей 2ЭС5С и 3ЭС5С.

По сравнению с электровозами переменного тока с коллекторным приводом, привод на асинхронных тяговых двигателях демонстрирует более высокие тягово-энергетические характеристики и КПД, более низкую стоимость жизненного цикла. Преобразователь оснащен современным программным обеспечением, а также встроенным преобразователем собственных нужд.

По своим характеристикам он соответствует лучшим зарубежным аналогам.Конструкторско-технологические решения для нового преобразователя разработаны специалистами компании ООО «ТМХ Инжиниринг» при участии Фонда развития промышленности. В процессе разработки изделия были переработаны схемы преобразователя, применены плиты жидкостного охлаждения силового модуля отечественного производства, усовершенствована система управления.

На площадке Центра компетенций преобразовательной техники ОП «КСК СП Санкт-Петербург» в кооперации с ОАО «НПП «Дальняя Связь» изготовлена опытная партия преобразователей. Изделия успешно прошли предварительные и приемочные испытания, а также наладку и приемочные испытания на стенде в составе электровоза.
Источник: https://kscgroup.ru/press-tsentr/ev...-preobrazovateley-dlya-elektrovozov

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КСК Системы привода, ТПЛ-2-1100-1АС
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    21.12.2216:44:18

    Все новые разработки связанны с тяговыми установками электровозов очень важны для страны! Обрадовали!!!

    #1257157
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