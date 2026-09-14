3D-принтеры новосибирского производителя Faberant Cube теперь печатают на гибкой стальной пластине
Закончены разработка и испытания нового обновления для 3D-принтера Faberant Cube — гибкой стальной пластины из нержавеющей стали для стола, сообщили в «Faberant 3D-принтеры». Печать на гибкой пластине позволяет значительно ускорить снятие готовой детали после печати со стола 3D-принтера.
Если раньше после печати на стеклянном основании стола приходилось «отковыривать» деталь от стола канцелярским ножом или даже шпателем, то теперь, при печати на гибкой стальной пластине, деталь после остывания может отлепиться сама или достаточно немного согнуть пластину, чтобы деталь отделилась.
Гибкая стальная пластина отлично работает без клея с материалами: PLA, PETG, АБС (на 260С), Воск.
Данная технология проявила себя незаменимой при печати воском, поскольку это очень мягкий и липкий материал, намертво прилипавший к стеклу стола при печати. Оторвать большую мягкую восковую деталь от стекла без повреждения было проблематично.
Если же печатать воском на новой стальной пластине, то деталь легко снять после остывания воска — просто согнув пластину.
Гибкая пластина для печати уже устанавливается на новые принтеры. Она также подходит для всех версий ранее выпущенных 3D-принтеров Faberant Cube как апгрейд.
3D-принтер Faberant Cube разработан для печати пластиками PEEK, ULTEM (PEI), PVDF, АБС, Нейлон, Поликарбонат, ПЛА, FLEX, Rubber, Полиуретан, HIPS, PVA, SBS, PETG, Полипропилен (PP), Воск (Wax3D).
Максимальная температура экструдера достигает 420 °C, стола 160 °C, закрытой камеры печати 82°С
Faberant Cube также оснащен первым в стране беспроводным дисплеем для 3D-принтера.
Сайт производителя www.faberant.ru
Канал в Телеграм: t.me/Faberant_3Dprinter
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