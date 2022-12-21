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Добыча и разведка полезных ископаемых

Магистральный газопровод «Сила Сибири-1» введён в эксплуатацию на всём протяжении

 © neftegaz.ru

Газпром запустил Ковыктинское газоконденсатное месторождение и участок магистрального газопровода (МГП) Сила Сибири-1 от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения. Церемония запуска состоялась 21 декабря 2022 г.

Ковыктинское ГКМ является крупнейшим по запасам газа на Востоке России.

Месторождение составляет основу для Иркутского центра газодобычии, и наряду с Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением в Якутии формирует ресурсную базу для МГП «Сила Сибири-1».

По размеру запасов месторождение относится к категории уникальных — извлекаемые запасы газа по проекту составляют 1,8 трлн м3, газового конденсата — 65,7 млн т.

Обустройство Ковыктинского месторождения велось в сложных климатических и геологических условиях: низкие температуры, высокогорье, скальный и глинистый грунт, перепады высот до 400 м.

В геологическом плане особенности Ковыктинского ГКМ связаны с 2 непростыми участками геологического разреза — надсолевой частью разреза, где возможно интенсивное поглощение промывочной жидкости, и солевой частью с рапопроявляющими горизонтами и аномально высоким пластовым давлением.

На данный момент на месторождении пробурено более 100 эксплуатационных скважин.

Подготовленный природный газ с Ковыктинского ГКМ направляется в магистральный газопровод «Сила Сибири-1».

Для этого построен участок газопровода «Сила Сибири-1» Ковыкта — Чаянда (2я очередь газопровода). Протяженность нового участка составила 804 км.

Развитие Чаяндинского месторождения, запуск Ковыктинского месторождения, его подключение к «Силе Сибири-1» позволят увеличить объем трубопроводных поставок газа в Китай.

В 2021 г. Газпром поставил в Китай по МГП «Сила Сибири-1» 10,4 млрд м3 газа, превысив контрактные показатели на 390 млн м3/год.

В 2022 г. ожидается рост поставок до 15 млрд м3, но, учитывая регулярное превышение контрактных обязательств Газпрома по просьбе китайской CNPC, этот показатель также может быть превышен.

Подключение Ковыктинского ГКМ и развитие Чаяндинского НГКМ обеспечит рост поставок в 2023 г. до 22 млрд м3.

Проектная мощность МГП Сила Сибири-1 составляет 38 млрд м3/год газа, но ранее озвучивалась возможность увеличения этого показателя до 44 млрд м3/год, также озвучивалась возможность прокачки по МГП Сила Сибири-1 до 60 млрд м3/год.

 © tomsk-tr.gazprom.ru
Источник: https://neftegaz.ru/news/transport-...prom-zapustil-kovyktinskoe-gkm-i-u/

газодобыча, газопроводы, "Сила Сибири-1", Иркутская область
  • Kolyda Kolyda
    21.12.2220:10:47

    Проектная мощность МГП Сила Сибири-1 составляет 38 млрд м3/год газа, но ранее озвучивалась возможность увеличения этого показателя до 44 млрд м3/год

    Как жаль, что у нас на Дальнем Востоке потребителей нет на такие объемы газа.

    #1257177
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.12.2220:22:09

      Там сливки будет снимать Амурский газоперерабатывающий завод: гелий, этан, пропан и другие фракции углеводородов.

      «Очищенный» от этих фракций природный газ пойдёт в Китай.

      Часть газа пойдёт на газофикацию Амурской области.

      #1257178
      • Kolyda Kolyda
        21.12.2221:05:26

        Там сливки будет снимать Амурский газоперерабатывающий завод: гелий, этан, пропан и другие фракции углеводородов.

        «Очищенный» от этих фракций природный газ пойдёт в Китай.

        Часть газа пойдёт на газофикацию Амурской области.

        Вот именно что сливки. То что наверху плавает. А газ, как энергетическое топливо, как свет и тепло людям, уйдет на продажу. И совсем не нашим гражданам.

        К сожалению в Амурской области народа мало проживает. Помню как-то в восьмидесятые ездили на охоту за козами и ночевали в большом, длинном, селе на берегу Зеи. Только в том селе всего два дома заселены были — лесничий и бакенщик жили.

        #1257179
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          21.12.2222:17:06

          А газ, как энергетическое топливо, как свет и тепло людям, уйдет на продажу. И совсем не нашим гражданам.

          Здесь как бы дело такое: деньги-то от продажи в Россию пойдут, а не в Китай.

          Экспорт нефти и газа продолжает давать значительную долю средств в бюджет страны, в том числе Амурской области. Именно из бюджета страны и регионов обеспечивается жизнь наших граждан: здравоохранение, школы, детсады, пенсии, …

          Деньги с неба не падают.

          #1257182
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