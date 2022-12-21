Магистральный газопровод «Сила Сибири-1» введён в эксплуатацию на всём протяжении

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Газпром запустил Ковыктинское газоконденсатное месторождение и участок магистрального газопровода (МГП) Сила Сибири-1 от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения. Церемония запуска состоялась 21 декабря 2022 г.

Ковыктинское ГКМ является крупнейшим по запасам газа на Востоке России.

Месторождение составляет основу для Иркутского центра газодобычии, и наряду с Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением в Якутии формирует ресурсную базу для МГП «Сила Сибири-1».

По размеру запасов месторождение относится к категории уникальных — извлекаемые запасы газа по проекту составляют 1,8 трлн м3, газового конденсата — 65,7 млн т.

Обустройство Ковыктинского месторождения велось в сложных климатических и геологических условиях: низкие температуры, высокогорье, скальный и глинистый грунт, перепады высот до 400 м.

В геологическом плане особенности Ковыктинского ГКМ связаны с 2 непростыми участками геологического разреза — надсолевой частью разреза, где возможно интенсивное поглощение промывочной жидкости, и солевой частью с рапопроявляющими горизонтами и аномально высоким пластовым давлением.

На данный момент на месторождении пробурено более 100 эксплуатационных скважин.

Подготовленный природный газ с Ковыктинского ГКМ направляется в магистральный газопровод «Сила Сибири-1».

Для этого построен участок газопровода «Сила Сибири-1» Ковыкта — Чаянда (2я очередь газопровода). Протяженность нового участка составила 804 км.

Развитие Чаяндинского месторождения, запуск Ковыктинского месторождения, его подключение к «Силе Сибири-1» позволят увеличить объем трубопроводных поставок газа в Китай.

В 2021 г. Газпром поставил в Китай по МГП «Сила Сибири-1» 10,4 млрд м3 газа, превысив контрактные показатели на 390 млн м3/год.

В 2022 г. ожидается рост поставок до 15 млрд м3, но, учитывая регулярное превышение контрактных обязательств Газпрома по просьбе китайской CNPC, этот показатель также может быть превышен.

Подключение Ковыктинского ГКМ и развитие Чаяндинского НГКМ обеспечит рост поставок в 2023 г. до 22 млрд м3.

Проектная мощность МГП Сила Сибири-1 составляет 38 млрд м3/год газа, но ранее озвучивалась возможность увеличения этого показателя до 44 млрд м3/год, также озвучивалась возможность прокачки по МГП Сила Сибири-1 до 60 млрд м3/год.

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