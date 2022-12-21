В Московской области введён в эксплуатацию производственный комплекс для хранения и сушки зерна

© dairynews.today

ООО «Шульгино» ввело в эксплуатацию в Волоколамском районе Московской области комплекс, в состав которого вошли зернохранилище с отделением очистки, сушки и хранения зерна общим объёмом 11 тысяч кубических метров.

«Частью производственного комплекса, помимо зернохранилища, стал также новый кормовой цех и ферма на 200 голов крупного рогатого скота. Сейчас предприятие выращивает 2 мясные породы коров: абердин-ангус и герефордскую и планирует разводить их для продажи. Объём инвестиций в проект нового производственного комплекса составил 170 млн рублей», — рассказали в Правительстве Московской области.

Предприятие уже успешно работает в сфере сельского хозяйства. Данный комплекс является вторым реализованным инвестпроектом. Ранее на ферме реализовали проект по строительству птицеводческого комплекса с проектной мощностью в 80 000 голов.

Ферма М2 (ООО «Шульгино») — агропромышленное предприятие полного цикла, которое работает по принципам органического земледелия и животноводства. Хозяйство производит продукты из собственного сырья: охлажденное мясо и птицу, яйца, овощи, молоко, творог, сметану, сыры, напитки, колбасные и хлебобулочные изделия.