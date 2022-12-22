Успехи и перспективы отечественного программного комплекса T-FLEX PLM

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В 2022 году компания «Топ Системы отметила свой 30-летний юбилей. За это время компания прошла долгий путь, став одним из ведущих разработчиков и поставщиков российского ПО для автоматизации управления жизненным циклом изделия.

Сегодня генеральный директор компании «Топ Системы» Сергей Анатольевич Кураксин рассказывает о компании, новых разработках, преодолеваемых трудностях и достигнутых успехах.

«Если взглянуть на сегодняшние успехи компании «Топ Системы» и T‑FLEX PLM на рынке, то даже немного не верится, что всё это было создано нами», — признаётся генеральный директор компании «Топ Системы» Сергей Анатольевич Кураксин. В настоящее время продукты комплекса T‑FLEX PLM используются на ведущих предприятиях и холдингах России, работе в этих системах обучают с первых курсов большинства профильных высших учебных заведений страны и даже в некоторых школах. По всему миру более 4200 иностранных компаний являются пользователями продуктов комплекса T‑FLEX PLM. Сейчас кажется поразительным, что к такому результату всего за 30 лет компанию привели несколько друзей, начавших свой творческий путь в условиях жесточайшего экономического кризиса и постоянно сменявшегося политического курса. Вместе с коллективом единомышленников они смогли положить начало решению, из простейшей системы графического и параметрического моделирования и черчения T‑FLEX CAD (рис. 1) выросшему в огромный программный комплекс, позволяющий решать задачи комплексного автоматизированного проектирования современных высокотехнологичных изделий любой сложности — от станка до самолёта. Оглядываясь назад, можно назвать основные составляющие, позволившие преодолеть все возникшие трудности и достичь того, о чём в далёком 1992 году никто не мог даже мечтать. Во-первых, это было отличное образование, полученное в стенах МГТУ «СТАНКИН» — известной на всю страну кузнице инженерных кадров, а во-вторых, юношеский задор, любовь к программированию, вера в свои возможности и желание доказать всем (и себе в том числе), что в России можно создавать инженерное программное обеспечение мирового уровня. В то время рынок инженерного ПО практически отсутствовал, но разве это могло помешать молодым амбициозным талантам? «Российские компании с 1989 года использовали в основном нелицензионный AutoCAD, и мы стремились показать преимущества параметрического подхода к оформлению чертежей, — продолжает свой рассказ Сергей Анатольевич — В этом мы даже опережали упомянутую компанию. Немного позже положительные отзывы убедили нас, что курс выбран правильный и мы имеем все возможности для реализации своих планов» —рис. 2. В 1992 году компания «Топ Системы» была официально зарегистрирована и был начат отсчет её истории. Время было тяжелое, но компания «Топ Системы» пережила все кризисы и сегодня уверенно смотрит в будущее.

Получение премии «Элита САПР» в номинации «Разработчик лучшей отечественной САПР для трехмерного моделирования — T‑FLEX CAD 3D». © tflex.ru

Кураксин С.А, Генеральный директор компании «Топ Системы»

Один из первых буклетов компании «Топ Системы» © tflex.ru

Рис. 1 — Один из первых буклетов компании «Топ Системы«

Получение премии «Элита САПР» в номинации «Разработчик лучшей отечественной САПР для трехмерного моделирования — «T‑FLEX CAD 3D». © tflex.ru

Рис. 2 — Получение премии «Элита САПР» в номинации «Разработчик лучшей отечественной САПР для трехмерного моделирования — T‑FLEX CAD 3D».

Основным продуктом компании «Топ Системы» является комплекс T‑FLEX PLM — полномасштабное решение в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятий (рис. 3). Единая PLM-система стала результатом долгого пути эволюции, начатого с разработки системы параметрического моделирования T‑FLEX CAD и пакета интегрированных программ. Постепенное увеличение количества прикладных систем комплекса с одновременным роста числа и масштаба заказчиков сделали своё дело, и в результате пришло осознание, что технология «интеграции отдельных программ в единый комплекс» является тупиковой и нужно искать более перспективное решение. В 2008 году специалисты нашей компании проанализировав весь накопленный ими опыт и опыт мировых лидеров в области PLM-технологий, пришли к пониманию необходимости серьезной технологической перестройки нашего продукта — созданию единой PLM-платформы, на которой будут построены все решения комплекса T‑FLEX PLM. Это было непростое решение, реализация которого потребовала максимального напряжения всей компании, а любая ошибка означала крах всего бизнеса. Но оно того стоило! Так появилось ядро программного комплекса — Платформа T‑FLEX PLM: универсальный инструмент для комплексного решения задач современного проектирования, подготовки и планирования производства, а также быстрого создания собственных информационных систем, расширяющих и дополняющих программный комплекс T-FLEX PLM. Новая версия системы T-FLEX DOCs была построена на информационной части платформы, а ядро системы проектирования T‑FLEX CAD «срослось» с её инженерной частью. В результате появился базовый программный комплекс — T-FLEX DOCs, предназначенный для совместного управления инженерными данными предприятия, организации конструкторско-технологического проектирования и организационно-распорядительного документооборота, и система конструкторской подготовки и 3D моделирования T‑FLEX CAD, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D- и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и зарубежными стандартами (ISO, DIN, ANSI). Сегодня T‑FLEX CAD является одной из приоритетных систем при замене предприятиями иностранного ПО легкого, среднего и тяжёлого класса, так как наряду с другими преимуществами обладает возможностью прямого чтения форматов всех ведущих западных САПР.

T‑FLEX PLM обеспечивает возможность решать все задачи управления жизненным циклом изделия на современном предприятии. Широкий спектр систем и приложений, позволяет организовать работу с данными, управлять проектами и требованиями, структурой изделия, готовить программы для станков ЧПУ, осуществлять инженерный анализ и многое другое, даже работать с моделью в виртуальном пространстве. И все это при поддержке коллективной работы на единой информационной платформе.

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Рис. 3 — Схема комплекса T‑FLEX PLM

С течением времени комплекс постоянно пополняется новыми программными продуктами, а существующие улучшаются и модернизируются. Эта работа не останавливается ни на день. Так, в 2020 году были выпущены 17-е версии ключевых продуктов: T‑FLEX CAD, T-FLEX DOCs и других приложений комплекса. Одновременно с этим только в 2022 были показаны новые системы: T‑FLEX Детали Машин (наукоёмкий инструментарий для проектирования и расчётов зубчатых передач различных типов, шпоночных и шлицевых соединений и других классических дисциплин); T‑FLEX Системная инженерия (инструмент, позволяющий вести комплексное сквозное проектирование изделия на основе единой функциональной модели, — аналог технологии MBSE, широко применяемой мировыми лидерами в области разработки инженерного ПО); T‑FLEX Судостроение (новое, активно развивающееся отраслевое решение) — рис. 4.

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Рис. 4 — Презентация направлений развитий на осенней конференции «Созвездие САПР 2022»

Платформа T‑FLEX PLM стремится соответствовать требованиям современного рынка инженерного программного обеспечения, которые постоянно учитываются в ходе разработки. Результатом этого стал не просто выпуск новой версии — появилось новое, третье поколение платформы T‑FLEX PLM, которое отличается наличием интегрированной технологии управления и организации проектирования сложных изделий. T-FLEX Судостроение построено именно на этой методологии.

Но решения T‑FLEX PLM развиваются не только «вширь». Идёт непрекращающийся процесс технологического совершенствования как платформы в целом, так и её отдельных компонентов. Кроме того, происходит постоянная борьба за более высокий качественный уровень всех продуктов. Например, оперативной реакцией на вызовы современности стали:

поддержка разных СУБД, в том числе импортонезависимой PostgresPro, а также возможность автоматического конвертирования базы между серверами различных производителей;

работа сервера T‑FLEX PLM полностью переведена на Linux с 2020 года и эти возможности уже активно используются заказчиками;

полностью кроссплатформенное API, использующее технологию .NET Core

и многое другое.

В минувшем году российские предприятия столкнулись с новыми трудностями — с рынка ушли все зарубежные вендоры, в результате чего остро встал вопрос быстрого перехода на отечественные решения.

Это коснулось не только инженерного ПО, но и операционных систем. Понимая все неизбежные последствия подобных тектонических изменений, компания «Топ Системы» уже довольно продолжительное время сотрудничает с компанией РусБИТех, разрабатывающей отечественную ОС Astra Linux. В результате совместных усилий в 2022 году был получен сертификат совместимости T‑FLEX CAD и ОС Astra Linux, выданный сотрудниками РусБИТеха после тщательных исследований. Пока T‑FLEX CAD работает только под Wine, но разработка кроссплатформенной версии, в частности поддержка Astra Linux в качестве основной целевой ОС, идет полным ходом. Это же касается и других компонентов платформы (рис. 5).

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Рис. 5 Сертификат совместимости T‑FLEX CAD и Astra Linux

Из глубин истории дошла до нас древняя китайская мудрость о том, что времена великих потрясений — это же времена и великих возможностей. Сегодня эти возможности в полной мере реализуются специалистами компании «Топ Системы». В настоящее время в компании ведутся широкомасштабные работы по развитию и наращиванию функциональности систем комплекса T‑FLEX PLM для решения задач полного импортозамещения иностранного ПО в самых высокотехнологичных российских корпорациях. Продукты линейки T‑FLEX PLM активно готовятся к постепенной, но полной замене иностранного инженерного ПО на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности (рис. 6-8). Для многих из них проектируются, собираются и развиваются специализированные отраслевые решения, задача которых — обеспечение максимальной эффективности применения инженерного ПО. При этом ставится задача не только заменить ранее применявшееся западное программное обеспечение, но и решить многие задачи, которые невозможно было решить решены с его помощью. «Понимание этого¸ конечно, пришло не сразу, тем не менее сегодня у нас есть реальная возможность не только создать решения мирового уровня, которые, кстати, будут тут же проверены на деле, но и, по некоторым направлениям, вырваться вперёд. Это очень вдохновляет!» — заявляет Сергей Анатольевич Кураксин.

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Рис. 6 — Использование продуктов T‑FLEX PLM в автомобилестроении

© tflex.ru

Рис. 7 — Использование продуктов T‑FLEX PLM в авиастроении

© tflex.ru

Рис. 8 — Использование продуктов T‑FLEX PLM в космической отрасли

Сегодня мы с полной уверенностью можем сказать — продукты комплекса T‑FLEX PLM готовы стать мощным и надежным инструментом для отечественных компаний, создающих самые сложные, высокотехнологичные и конкурентоспособные изделия. А компания «Топ Системы» по-прежнему молода, сильна и полна самых амбициозных планов. Современный мир требует от каждого из нас приложения всех сил, которые у нас есть, и предоставляет нам возможности реализовать свои самые смелые мечты. Сегодня продукты комплекса T‑FLEX PLM способны решать задачи любой сложности и готовы принять любой вызов. И мы не останавливаемся, мы работаем. Но все наши достижения были бы невозможны без тесного сотрудничества с ведущими специалистами предприятий, занимающих лидирующие позиции в самых разных отраслях.

Закончить эту статью хочется словами нашего собеседника, генерального директора компании «Топ Системы» Сергея Анатольевича Кураксина: