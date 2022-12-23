В волгоградском регионе новый детский сад с бассейном начал работу

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По информации регионального комитета образования, науки и молодёжной политики, открытие детского сада в Краснослободске стало по-настоящему долгожданным — сюда перевели малышей, которые ранее посещали старое здание, не отвечающее современным нормам. Общая площадь трёхэтажного учреждения составляет около 6 тыс. м2. В нём разместили 12 групп, четыре из которых — для малышей ясельного возраста, спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский блок, столовую, прачечную и др.

Для всестороннего развития подрастающего поколения установлены современное техническое, учебное и игровое оборудование, разнообразные наглядные пособия. Для занятий приобретены интерактивные комплексы «Космос», «География», «Экология», «ПДД». В ближайшем времени для малышей организуют творческие и спортивные кружки. Кроме того, в садике имеется специальное оснащение для образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

© www.volgograd.ru

© www.volgograd.ru

© www.volgograd.ru