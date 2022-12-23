В Хакасии открыт завод по производству компонентов взрывчатых веществ для ведения горных работ

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21 декабря в Республике Хакасия состоялась церемония открытия нового предприятия компании «СУЭК».

Основной продукцией нового производства, расположенного в Алтайском р-не, станут компоненты эмульсионного взрывчатого вещества, используемого при проведении горных работ. Главный акцент при этом был сделан на безопасности, как экологической, так и промышленной. В частности, выпускаемые вещества будут обладать пониженной токсичностью для снижения влияния на атмосферный воздух, а также водоустойчивостью для предотвращения выбросов химсоединений в грунтовые воды в местах взрывов. Кроме того, до момента заряжания компоненты не могут спровоцировать взрыв, что обеспечит их безопасную транспортировку.

Благодаря новому производству удалось создать 34 рабочих места.

Вложения в проект составили более 130 млн руб.

Создание завода позволит СУЭК уже в следующем году использовать на всех разрезах, расположенных в Хакасии, эмульсионные ВВ.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.