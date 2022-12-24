53 новых школьных автобуса получили учебные заведения Ульяновской области
На Соборной площади в Ульяновске состоялась церемония вручения ключей от 53 новых школьных автобусов. Новые машины сделаны на российских предприятиях и отвечают всем требованиям безопасности.
Автобусы получили 50 образовательных учреждений из 20 муниципалитетов. Транспорт будет использоваться для перевозки детей по новым школьным маршрутам, а также заменит автобусы, выработавшие свой ресурс эксплуатации.
Новые машины оборудованы громкоговорителями, кнопками «сигнал водителю», дополнительными подножками пассажирской двери, ремнями безопасности, проблесковыми маячками, системой ГЛОНАСС и цифровыми тахографами, которые ведут учёт времени в пути и отдыха водителя. Также имеются огнетушители и аптечки.
В начале следующего года в регион должны поступить ещё 18 школьных автобусов.
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