Введён в эксплуатацию тренажер Ми-171А2

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На Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» началась опытная эксплуатация первого тренажера Ми-171А2. Комплекс предназначен для начального обучения, повышения квалификации или переподготовки пилотов для управления вертолетами этого типа. Тренажер, в отличие от реальной учебной машины, позволяет отработать любые нештатные ситуации и, соответственно, повышает качество подготовки летчиков.

Кабина тренажера изготовлена на Улан-Удэнском авиационном заводе и полностью повторяет облик реальной машины. Не отличается и радиоэлектронное оборудование — обучающий комплекс имитирует работу всех бортовых систем, благодаря чему позволяет отработать технику управления воздушным судном на любых режимах полета, в простых и сложных метеоусловиях. При этом одно из главных преимуществ тренажера — возможность отработки действий экипажа в случаях отказа авиационной техники, при ошибке пилотирования и в прочих нештатных ситуациях. При обучении летчиков на реальном вертолете отработка подобных сценариев невозможна.

Тренажер оснащен современной системой визуализации, обеспечивающей с места пилота полный обзор. В нее загружены высокодетализированные карты различных взлетно-посадочных площадок, в том числе аэродромов в Улан-Удэ и Адлере, что позволяет максимально реалистично воссоздать условия взлета и посадки. Комплекс также оборудован вибрационной платформой, имитирующей перегрузки и вибрационные ощущения во всех режимах полета.

«Для обеспечения безопасности полетов одно из обязательных требований, предъявляемых к авиакомпаниям, — организация обязательных регулярных курсов переподготовки экипажей. Появление на Улан-Удэнском авиационном заводе уникального комплексного тренажера вертолета Ми-171А2 позволит оптимизировать затраты операторов вертолетной техники из Западной Сибири и Дальнего Востока, а также повысить уровень подготовки пилотов, — отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода, председатель Бурятского регионального отделения Союзмаш России Алексей Козлов. — Для размещения тренажера на предприятии построено специальное помещение в составе Авиационного учебного центра, что обеспечит удобство эксплуатации».

Соответствие тренажера вертолета техническому заданию подтверждено в ходе испытаний с высшим уровнем сложности по классификации Международной ассоциации гражданской авиации. В частности, доказано, что воспроизводимая на обучающем комплексе динамика полета соответствует динамике полета вертолета, имитации аварийных ситуаций и особых случаев в полете.

На Улан-Удэнском авиационном заводе ранее введен в эксплуатацию сертифицированный комплексный тренажер для экипажей вертолетов Ми-8АМТ, на котором летчики из разных регионов регулярно проходят подготовку. Он изготовлен с использованием уточненных уравнений движения, в результате чего полет на тренажере максимально приближен к реальному полету.