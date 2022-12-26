Производитель сельхозтехники из Краснодарского края увеличил выработку в два раза

© kubnews.ru

Предприятие «ПромАгроТехнологии» совместно с Региональным центром компетенций оптимизировали производство прицепного оборудования сельскохозяйственной техники в рамках национального проекта «Производительность труда».

Эксперты РЦК организовали оптимальную систему снабжения, введя информационные карточки для обмена данными между цехами, разработали схему перемещения продукции, сократили простои операторов за счет установки покрасочных камер для комплектующих, начали работу по адресному хранению изделий. В результате удалось добиться уменьшения времени протекания процесса на 53%, запасы сократить на 82%, а выработку увеличить на 100%.

Предприятие находится в Гулькевичском районе и выпускает современную сельскохозяйственную технику, которая позволяет аграриям минимизировать затраты на обработку почвы.

В этом году «ПромАгроТехнологии» включили в план по импортозамещению в отрасли сельскохозяйственного машиностроения России. Предприятие, как участник нацпроекта «Производительность труда», уже получило средства на льготных условиях от Фонда развития промышленности Краснодарского края и в ближайшее время приступит к расширению производственных мощностей.

Национальный проект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов Регионального центра компетенций по работе предприятий, напоминает пресс-служба администрации Краснодарского края.