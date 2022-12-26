В Алтайском крае открылся новый молочный комплекс

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В посёлке Кировский Смоленского района Алтайского края запустили в работу современный животноводческий комплекс.

Хозяйство «Агро-Сибирь» Смоленского района реализует проект по строительству животноводческого комплекса на 1200 коров с доильным залом типа европараллель. Его общая стоимость составила 550 миллионов рублей, из которых 300 миллионов — кредитные средства, остальное — собственные вложения.

Комплекс состоит из трёх зданий: доильно-молочного блока и двух коровников.

© www.altairegion22.ru

Доильно-молочный блок — это высокое, светлое, красивое помещение. Поднимаешься по лестнице на второй этаж и перед тобой - современный завод по производству молока! В центре — доильная яма, к ней сразу подходят 48 коров. Животные идут спокойным строем. Они уже привыкли к новой системе, а в начале говорят рёв стоял такой, что в деревне было слышно.

В центре — две доярки. На уровне их глаз находится вымя коровы. Вот с ним они и работают. Всё делают быстро, на разговоры времени нет. Вера Кытманова в «Агро-Сибири» уже более 15 лет. Сравнивая как было и как стало, однозначно заявляет:

— Работать стало намного легче.

На обычных фермах доярки всегда охотно рассказывают о своих коровах, какой у них характер, какие имена, что делают, чтобы молока давали больше. Теперь, когда тесного взаимодействия доярки с бурёнками нет, все эти клички, говорит Вера Ершова, ушли в прошлое:

— Мы их теперь ни по именам, ни по номерам никак не знаем. Отличаем только по вымени. Наша задача сейчас — просто доить. Работать, конечно, стало легче. Не надо нагибаться, перетаскивать оборудование…

Смена у всего коллектива молочного комплекса длится 12 часов. График работы — 2 дня в день, 2 дня в ночь и 2 выходных дня. Спрашиваю о доярок зарплате, улыбаются: «Не жалуемся». Управляющий поясняет: смена стоит 3 тысячи, в месяц 20 смен, вот вам и зарплата.

Заместитель директора по животноводству Иван Морозов, говоря о зарплате, подчёркивает:

— Если человек хочет нормально заработать, мы такую возможность даём. А дальше выбор самого человека. Производство — это ведь рутина прежде всего. Тебе объяснили: делай раз, делай два, делай три. А если человек приходит и объясняет, что сначала он будет делать «три», а потом «один». Извините, нам с таким человеком просто не по пути. Да, мы требуем, спрашиваем. За то, что требуем, достойная зарплата. А дальше — всё от человека.

Комплекс работает около 3-х месяцев. За это время прибавили 2 кг на дойную корову и в дальнейшем планируют увеличивать продуктивность.

Из доильного зала по специальной галерее животные возвращаются в коровник. Их два. Каждый на 600 голов. Бурёнки здесь чувствуют себя свободно, они ведь содержатся без привязи. Удивляет, что в коровнике нет обычного тумана — когда открываешь зимой дверь, и бурёнок не видно, и стойкого запаха аммиака. Заместитель директора по животноводству Иван Морозов поясняет, что здесь свой микроклимат. Он создается за счёт вентиляторов. Они гонят тёплый воздух сверху вниз, смешивают его, и туман не образуется. Кроме того, в коровнике постоянно работают приточная и вытяжная шахты и создают самую комфортную температуру воздуха +9. Главное — это постоянная температура. Такой она будет и летом, и в 35 градусные морозы. Бросается в глаза и то, что в огромном помещении (его длина 240 метров) — нет людей.

— Здесь минимизируется контакт человека с животным, — поясняет Иван Морозов. — Человек на самом деле животному помеха. Здесь человек только двигает корма, раздаёт корма, выгоняет на дойку и с дойки пригоняет. Когда животные ушли на дойку, тогда люди приходят, чистят поилки, лежаки…

Если с уборщиками помещений животные почти не сталкиваются, то ветврач осматривает их ежедневно. За здоровьем — строгий контроль. Среди работников молочного комплекса много молодых. На них в «Агро-Сибири делают основную ставку. Чтобы привлечь молодых и решить острейшую для животноводства кадровую проблему, хозяйство и построило этот современный молочный комплекс.

Сейчас специалисты «Агро-Сибири» начали работу с местными школьниками. Рассказывают, показывают видео, как работают на ферме, чтобы развеять сложившийся стереотип о плохих условиях труда и что там работают только самые худшие. В дальнейшем — будут организовывать экскурсии на ферму.

Признаюсь, лично меня увиденное, сильно впечатлило. Подумала, будь помоложе, пошла бы, наверное, сюда работать. Почему, наверное? Сильно реагирую на запахи, а после полуторачасовой экскурсии вся одежда пропиталась специфическим ароматом фермы. Впрочем, наверное, скоро и от этого дискомфорта избавятся. По словам Ивана Морозова, в следующем году в планах построить здесь санпропускник с душевыми и комнатами отдыха.

http://zpress.m...2022-12-26-3834