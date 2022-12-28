В Минусинске Красноярского края открылся новый бассейн

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В Минусинске торжественно открыли плавательный бассейн. Строительство спортивного объекта велось менее трёх лет. Внутри двухэтажного здания разместились две чаши. Детская — учебная, и основная — 25 на 17 метров. Установлена современная многоэтапная система очистки воды. Есть здесь и трибуны на 200 мест, зал «сухой» разминки и тренажерный зал с современным оборудованием.

В городе с 70-тысячным населением до этого момента существовали только частные бассейны, которые не вмещали всех желающих. Поэтому для занятий плаванием людям приходилось ездить в Абакан.

Открытие плавательного бассейна превратили в праздник — с выступлениями творческих вокальных и хореографических коллективов и с участием горожан в массовом флешмобе-разминке. Гвоздём программы стало выступление именитых спортсменов края, которые продемонстрировали для всех присутствующих техники плавания.

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