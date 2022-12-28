Завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал МО России очередную партию Су-57

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года.

«Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС. Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году уже находятся в производстве», — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

В филиале ОАК — Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина продолжаются работы по разворачиванию серийного производства самолетов пятого поколения. В частности, ведется модернизация производства, расширение производственных мощностей, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, привлекается дополнительно производственный персонал. Создана современная поточная линия окончательной сборки.