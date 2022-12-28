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Авиация

Завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал МО России очередную партию Су-57

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456242196&hash=a58d93a6955304dd

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года.

«Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС. Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году уже находятся в производстве», — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

В филиале ОАК — Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина продолжаются работы по разворачиванию серийного производства самолетов пятого поколения. В частности, ведется модернизация производства, расширение производственных мощностей, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, привлекается дополнительно производственный персонал. Создана современная поточная линия окончательной сборки.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_206406

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Авиация, армия, Су57
  • Гвардеец Гвардеец
    28.12.2218:20:59

    Привет бандерлогам, бейте ребята сволочь укропскую

    #1257485
  • nvpru nvpru
    28.12.2219:15:43

    Хорошо, но мало!

    #1257493
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.12.2219:56:03

    Поэтому идет большая модернизация и расширение производства!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:58 28.12.22
    #1257495
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.12.2220:05:58

    К этой новости другая:

    Концерн «Калашников» нарастит выпуск тактических беспилотников

    27 декабря 2022 г., AviaStat.ru — Концерн «Калашников» сосредоточит свои усилия на выпуске тактических беспилотников, заявил президент концерна Алан Лушников.

    «Развиваем линейку беспилотных летательных аппаратов — это принципиально важно в нынешних условиях. Это беспилотники тактического звена, т. е. все, что запускается не с аэродромов — это наша ниша, мы там работаем и развиваемся», — рассказал о планах по развитию производства президент концерна.

    Как отметил Лушников, «Калашников» производит сейчас разведывательные и ударные коптеры, а также так называемые «дроны-камикадзе» — барражирующие боеприпасы. Концерн будет как наращивать объем производства, так и расширять модельный ряд.

    Ранее сообщалось, что «Калашников» производит для войск барражирующие боеприпасы «Ланцет», или «Изделие 51/Изделие 52». Говорилось также и об оперативно разработанных тактических коптерах.

    #1257497
    • Нет аватара Satojik
      28.12.2221:01:11

      Нужно было раньше этим заниматься, к сожалению, многие недооценивали перспективы беспилотников,но лучше поздно, чем никогда.

      P.S Случайно заминусил ваш комментарий, прошу прощения.

      Отредактировано: Satojik~21:02 28.12.22
      #1257500
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