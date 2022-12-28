ГТЛК поставила опережающими темпами 35 автобусов в Уфу по плану нацпроекта БКД-2023
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в лизинг 35 автобусов НЕФАЗ для работы на городских маршрутах в Уфе.
Поставка техника состоялась в рамках реализации плана мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год.
Это — первая поставка общественного транспорта по программе в Уфу, еще 50 автобусов пополнят парк города в 2024 году.
После оформления всех необходимых документов автобусы будут распределены на востребованные маршруты. Это позволит сократить интервалы движения на них, обеспечить комфортное и безопасное передвижение для жителей и гостей столицы Республики Башкортостан.
Всего с 2020 года ГТЛК поставила в 26 регионов порядка 1,5 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта
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