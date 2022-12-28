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Транспорт и логистика

ГТЛК поставила опережающими темпами 35 автобусов в Уфу по плану нацпроекта БКД-2023

 © www.gtlk.ru

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в лизинг 35 автобусов НЕФАЗ для работы на городских маршрутах в Уфе.

Поставка техника состоялась в рамках реализации плана мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год.

Это — первая поставка общественного транспорта по программе в Уфу, еще 50 автобусов пополнят парк города в 2024 году.

После оформления всех необходимых документов автобусы будут распределены на востребованные маршруты. Это позволит сократить интервалы движения на них, обеспечить комфортное и безопасное передвижение для жителей и гостей столицы Республики Башкортостан.

Всего с 2020 года ГТЛК поставила в 26 регионов порядка 1,5 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 28.12.2022 составляет 27 млрд рублей, в том числе 13,7 млрд рублей из федерального бюджета.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...-ufu-po-planu-natsproekta-bkd-2023/

ГТЛК, НЕФАЗ, Уфа
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