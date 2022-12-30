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Пропущенная на сайте новость: В сентябре в Волгоградской области открыли футбольный манеж и поле с кортами.

Новый футбольный комплекс введен в строй в Волжском на базе стадиона им. Логинова. Он построен в рамках нацпроекта «Демография». Одноэтажный крытый манеж площадью 6,6 тыс. кв. м разделен на два корпуса. Размер футбольного поля с искусственным покрытием — 90×60 м. Созданы все условия для спортсменов и персонала, одновременно здесь смогут заниматься 40 человек. На открытом футбольном поле (105×68 м) постелен искусственный газон, рядом построены два теннисных корта с резиновым покрытием.

Ранее на площадке стадиона имени Логинова был открыт Центр спортивных единоборств. В дальнейшем в формируемый спортивно-досуговый комплекс «Зеленая волна» войдут крытый ледовый каток, новый 50-метровый бассейн, крытые теннисные корты, универсальные спортплощадки, благоустроенные парковая и береговая зоны. Реализация проекта позволит качественно изменить уровень обеспеченности жителей спортобъектами и значительно увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой; создать необходимые условия подготовки спортсменов более чем по 20 направлениям; сформировать дополнительную инфраструктуру для активного детского, молодежного и семейного отдыха жителей и гостей Волгоградской области.