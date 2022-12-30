Рязанские аграрии в 2022 г ввели в сельхозоборот более 20 тыс га земли

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Посевная площадь в Рязанской области в 2022 году достигла 1 млн 117,9 тыс. гектаров, что является максимальным показателем за последние 24 года, сообщила 30 декабря пресс-служба Минсельхоза региона.

Такого результата, в том числе, удалось добиться благодаря масштабной работе по возвращению земель в сельхозоборот, уточняется в сообщении.

«В этом году более 20 тыс. гектаров начали вновь возделываться и давать урожай. Каждый клочок земли должен приносить пользу», — приводит пресс-служба слова губернатора региона.

Кроме того глава региона подчеркнул, что в уходящем году рязанские аграрии собрали рекордный урожай зерновых — более 3 млн тонн.

Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области продолжится в следующем году.