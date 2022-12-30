Ростех передал МЧС первые вертолеты для работы в Арктике

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал МЧС России первую партию новейших Ми-8АМТШ-ВА. Машины, созданные на Улан-Удэнском авиационном заводе, предназначены для арктических звеньев ведомства. Воздушные суда будут использоваться для доставки спасателей в самые отдаленные и труднодоступные районы Арктического региона России, а также при тушении природных пожаров. Этой поставкой Ростех закрыл контрактные обязательства перед МЧС в 2022 году, передав ведомству в общей сложности семь вертолетов.

Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Машину отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа, система подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии обеспечивает возможность оперативного запуска двигателя вертолета при температурах до -60 градусов. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полета — вертолет может провести в воздухе до семи часов без дозаправки.

«Ростех является давним и надежным партнером МЧС России. Авиационная техника нашего производства помогает спасателям в проведении поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших из зон бедствий, ликвидации последствий техногенных катастроф, тушении лесных пожаров. Из 68 вертолетов в авиапарке ведомства 64 — нашего производства. В этом году „Вертолеты России“ поставили МЧС семь бортов, полностью выполнив контрактные обязательства. До 2025 года в рамках сотрудничества с МЧС мы планируем поставить еще 12 машин — 9 вертолетов Ми-38ПС в спасательной конфигурации и 3 машины семейства Ми-8, в том числе 2 — в арктической версии», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Соглашение между МЧС России и Улан-Удэнским авиационным заводом о поставках Ми-8АМТШ-ВА было подписано на VI Восточном экономическом форуме в 2021 году. Документ предусматривает передачу спасательному ведомству четырех арктических вертолетов — по два в 2022 и 2023 годах.