Главные достижения России в 2022 году

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/R_qRBzaG4xg

Уходящий 2022 год стал настоящим испытанием для страны и своего рода проверкой на прочность всего, что мы создавали несколько последних десятилетий. Что-то рассыпалось, а что-то выстояло и закалилось всем бедам вопреки. В последнем выпуске года традиционно подводим его позитивные итоги и вместе вспоминаем что было построено, изобретено, спущено на воду, что поднялось в воздух или отправилось в космос. Поехали!