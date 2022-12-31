Главные достижения России в 2022 году
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/R_qRBzaG4xg
Уходящий 2022 год стал настоящим испытанием для страны и своего рода проверкой на прочность всего, что мы создавали несколько последних десятилетий. Что-то рассыпалось, а что-то выстояло и закалилось всем бедам вопреки. В последнем выпуске года традиционно подводим его позитивные итоги и вместе вспоминаем что было построено, изобретено, спущено на воду, что поднялось в воздух или отправилось в космос. Поехали!
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