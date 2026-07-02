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1 день назад 3928
МОДЕНЖИ МОДЕНЖИ™ ⇒ Инновации

Российская компания «Моденжи» создала уникальное покрытие для двигателей с графеном

Разработчики из отечественной компании «Моденжи» представили премиальное антифрикционное покрытие с графеном для юбок поршней ДВС. Новинка демонстрирует рекордные показатели: коэффициент трения снижен почти наполовину, а ресурс увеличен в 5-8 раз по сравнению с предыдущими поколениями материалов.

© modengy.ru

Российская компания «Моденжи» успешно завершила разработку инновационного твердосмазочного покрытия, предназначенного для защиты юбок поршней двигателей внутреннего сгорания. Ключевой особенностью новой формулы стало использование графена — наноматериала, который выводит триботехнические характеристики на совершенно новый уровень.

В условиях, когда к надежности и долговечности двигателей предъявляются все более жесткие требования, отечественная разработка предлагает эффективное решение для высоконагруженных узлов. Графен в составе покрытия обеспечивает максимальную защиту цилиндро-поршневой группы в самых критичных режимах работы: при масляном голодании, «холодном» пуске и граничной смазке.

Результаты тестирования нового материала (по стандарту ASTM G99) подтверждают его преимущества:

  • Коэффициент трения при граничной смазке составил всего 0,056. Это лучший показатель среди покрытий для поршней ДВС, наносимых методом трафаретной печати. По сравнению с материалами предыдущих поколений (0,069-0,079), трение снижено на 23-41%.
  • При сухом трении ресурс нового покрытия превысил показатели ранее разработанных аналогов в 5-8 раз.

Новая разработка не только превосходит существующие стандартные решения, но и формирует премиальный сегмент в технологии защиты деталей ДВС. Это открывает новые возможности для применения покрытия в задачах, где требуются бескомпромиссная надежность и долговечность.

В настоящее время инновационный материал проходит финальные испытания на предприятиях заказчиков. Вскоре ожидается присвоение серийного наименования и запуск в полномасштабное производство. Российские производители двигателей и компонентов уже сейчас могут получить образцы для тестирования на собственных изделиях.

Линейка покрытий для двигателей MODENGY — это еще один шаг к технологическому суверенитету России в сфере производства высокотехнологичных материалов для промышленности и машиностроения.

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Источник: modengy.ru

Комментарии 3

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  • Владимир Козлов Владимир Козлов02.07.26 20:31:02

    Спасибо! Моденжи наше всё!

    #1318740
  • Е.Юрий Е.Юрий03.07.26 01:58:38

    С какими производителей поршней работаете, где купить при необходимости?

    Отредактировано: Е.Юрий~01:59 03.07.26
    #1318743
    • Нет аватара v.melnikova03.07.26 08:13:18

      Здравствуйте. В связи с политикой компании, мы не раскрываем информацию о наших клиентах. Если Вам понадобится покрытие для юбок поршней, то Вы можете к нам обратиться за приобретением состава, либо за услугой нанесения покрытия на Ваши детали. Наши специалисты подберут оптимальное покрытие под Вашу задачу. +7 (4832) 59-90-49

      #1318750