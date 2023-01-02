Новые истребители-бомбардировщики Су-34М переданы в ВКС РФ
Один из переданных 29 декабря бомбардировщик Су-34М, имеющего бортовой номер "03 синий" © Фото из открытых источников
29 декабря ОАК передала Министерству обороны России третью партию из новых Су-34М (Су-34НВО), изготовленных на Новосибирском авиазаводе имени В.П. Чкалова. Самолеты уже отправились к месту постоянной дислокации.
Предыдущие партии Су-34М Воздушно-космические силы получали в июне и ноябре 2022 года.
Общее количество Су-34М, построенных в 2022 году, составило десять единиц, а общее количество изготовленных по контракту 2020 года — 14 самолетов.
Общее количество построенных Су-34 достигло предположительно 153 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.
Возможности модернизированного Су-34 расширены за счет применения целой серии подвесных контейнеров. С их помощью самолет может вести разведку, в режиме реального времени обнаруживать штабы и пункты управления противника, а в его арсенале — новое высокоточное оружие.
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