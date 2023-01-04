Изготовленный на донском заводе тяговый агрегат НП1 отправлен на Качканарский ГОК

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Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил на Качканарский горно-обогатительный комбинат в Свердловской области очередной тяговый агрегат переменного тока НП1 № 109. В настоящее время на комбинате эксплуатируется 25 таких агрегатов.

Качканарский ГОК получает НП1 с 2003 года. Там они заменяют вырабатывающие ресурс тяговые агрегаты ОПЭ1, которые донской завод строил с 1969 по 2002 год.

Тяговые агрегаты НП1 позволяют ЕВРАЗ КГОК вывозить из глубоких карьеров со сложным рельефом составы из 11 груженых думпкаров весом 1,3 тыс. тонн горной массы. Ежесуточно один локомотивосостав перевозит порядка 8 тыс. тонн горной массы.

Тяговый агрегат состоит из электровоза управления и двух моторных думпкаров. В 2018 г. НЭВЗ освоил также производство однодумпкарной версии НП1.

Тяговый агрегат НП1 отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к эксплуатации в условиях открытых горных выработок. Он обладает большой тяговой мощностью, высокой скоростью, оснащен четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления.

Тяговые агрегаты НП1 эффективно работают в сложнейших климатических условиях и при повышенной запыленности на горно-обогатительных комбинатах и угольных разрезах России и некоторых странах СНГ.