В Тюменской области открыта молочная ферма на 300 голов
Животноводческий комплекс на 100 коров и 200 голов молодняка открыл предприниматель Арчил Мерабишвили в Голышмановском городском округе. За счёт фермы объём производства молока в округе увеличится на 30%, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
Предприятие голышмановского фермера производит мягкие сорта сыра, масло, творог из закупленного у населения и собственного молока. Ввод новой фермы позволит более равномерно загружать производство, увеличить выпуск продукции, в том числе твёрдых сыров. Также на ферме будут созданы новые рабочие места.
Фото — https://t-l.ru/334567.html
- СХПК «Колос» из Удмуртии завершил строительство молочной фермы и запустил кормоцентр
- Молочный комплекс на 600 голов открылся в колхозе «Красногорский» Оренбургской области
- Компания «Рея» из Карачаево-Черкессии запустила молочный комплекс на 900 голов
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!