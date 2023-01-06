В Тюменской области открыта молочная ферма на 300 голов

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Животноводческий комплекс на 100 коров и 200 голов молодняка открыл предприниматель Арчил Мерабишвили в Голышмановском городском округе. За счёт фермы объём производства молока в округе увеличится на 30%, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Предприятие голышмановского фермера производит мягкие сорта сыра, масло, творог из закупленного у населения и собственного молока. Ввод новой фермы позволит более равномерно загружать производство, увеличить выпуск продукции, в том числе твёрдых сыров. Также на ферме будут созданы новые рабочие места.

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