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Армия и Флот

Уралвагонзавод завершил контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв»

 © rostec.ru

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв». Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России.

У тагильских танкостроителей существует давняя традиция: на корпус машины, которая будет завершать контракт, ставят небольшую елочку. Вместе с танком по производственной цепочке она перемещается из подразделения в подразделение. Как подчеркивают заводские историки, эта традиция появилась в годы Великой Отечественной войны, когда с конвейера Уральского танкового завода № 183 сходили «тридцатьчетверки». Производство танков в Нижнем Тагиле тогда было развернуто в течение трех месяцев, и первый эшелон Т-34 вышел из сборочного цеха в канун 1942 года. В советские годы елочкой заводчане отмечали завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас — исполнение контракта в рамках гособоронзаказа.

Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно — так же, как и другие цеха механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности.
Источник: https://rostec.ru/news/uralvagonzav...kt-na-postavku-tankov-t-90m-proryv/

Т-90М «Прорыв», Уралвагонзавод
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