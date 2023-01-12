На ТВЗ запустили российский комплекс контроля чистовых осей

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На Тверском вагоностроительном заводе запустили в эксплуатацию новый комплекс ультразвукового контроля чистовых осей колесных пар. Оборудование российского производства было приобретено в рамках инвестпрограммы ТВЗ

Комплекс ультразвукового контроля чистовых осей колесных пар «ЗОНД-3» позволяет выявить внутренние дефекты оси и оценить структуру металла. Он установлен в тележечном цехе.

Одно из существенных преимуществ нового оборудования — экономия времени.

— В зависимости от типа осей экономия составит от 20 до 40 минут на каждую изготовленную единицу продукции, — рассказала начальник лаборатории неразрушающего контроля Татьяна Захаренко. — Прежний комплекс, которым пользовались в цехе с 2009 года, устарел. К тому же за минувшие годы номенклатура осей, производимых в цехе, выросла, и не все их типы можно было проверить на прежнем оборудовании. В некоторых случаях контроль приходилось выполнять вручную.

Комплекс ультразвукового контроля произведен в России. Он внесен в государственный и отраслевой реестры средств измерений.

https://nkprom....ykh-par-zond-3/

Дефектоскописты, которые работают на новом оборудовании, прошли соответствующее обучение.

В этом году по заявке лаборатории неразрушающего контроля в рамках инвестиционной программы ТВЗ также планируется приобретение автоматизированного комплекса для магнитопорошкового контроля деталей.