В Воронежской области открыто производство концентрата молочного белка

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ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока, сообщает Milknews со ссылкой на компанию. На площадке будет производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ).

Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т молока.

Проект реализовывается на базе завода «Молвеста», где в 2020 году было открыто производство сухих молочных ингредиентов, перерабатывающее 600 т сыворотки в сутки. В компании рассказали Milknews, что реализация проекта проводилась на протяжении двух лет. За это время были разработаны решения в части технологии сохранения биологической ценности свойств белка молока и контроля качества и безопасности готового продукта. Изначально площадку планировалось запустить в сентябре 2022 года.

По информации «Молвеста», производство КМБ, организованное в Калаче, не имеет аналогов в России. «Это высокотехнологичный процесс, полностью соответствующий международным стандартам качества и безопасности и обладающий экспортным потенциалом», — отметила компания.

Гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока («Союзмолоко») Артем Белов подтвердил «Агроинвестору», что это уникальный для России проект. Он обеспечит 25% объемов рынка концентрата молочного белка в стране. По словам эксперта, «Молвест» ранее уже запустила производство концентрата молочного белка, а также сывороточного пермеата, которые уже поставляют в Китай. «Производство концентрата молочного белка имеет не только потенциал импортозамещения, но и выхода на внешние рынки, как впрочем, и все продукты, производимые на заводе компании в Калаче», — считает Белов.

Генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев в августе прошлого года говорил, что для потребителей концентрата молочного белка на фоне санкций возникают сложности, поэтому зависимость от европейских поставщиков высокая. «Сейчас наша задача — заместить часть объемов импортного сырья», — приводила его слова пресс-служба «Молвеста».

Примечание: КМБ — это сочетание двух типов белков, казеина и альбуминов. Он применяется в производстве спортивного питания, творожных сыров. Сейчас основные поставщики концентрата молочного белка в России — страны Европы, США и Новой Зеландии.