Компания «Abat» представила лиофильную камеру Лф-16П

Команда Abat рада представить Вам очередную новинку — Лиофильная сушильная камера ЛФ-16П серии CHEF. Аппарат предназначен для высушивания продуктов в морозильной камере без потери вкуса и питательной ценности при помощи вакуумного насоса для последующего длительного хранения пищи в герметичной упаковке от 15 до 25 лет.

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Достоинства:

✅ Сохраняет до 99% всех полезных веществ в продукте

✅ Срок хранения сублимированного продукта может достигать 25 лет

✅ Удаляет до 95-99% влаги из продукта

✅ Вкусовые качества продукта остаются практически неизменными

✅ Быстрое восстановление продукта к исходным параметрам при добавлении воды

Основные характеристики:

— сенсорная панель управления

— лотки, контактирующие с продуктом, и облицовка корпуса лиофильной камеры выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304

— прозрачная дверь лиофильной камеры закрывается с помощью поворотной ручки в две ступени: сначала прикрывается, а затем прижимается к уплотнению

— цилиндрическая вакуумная камера со стеллажом для лотков

— 24 лотка в комплекте для размещения продукта

— вакуумный насос в комплекте

Работать на данном оборудовании можно практически с любым продуктом: овощи, фрукты, ягоды, мороженное и даже борщ.