Компания «Abat» представила лиофильную камеру Лф-16П
Команда Abat рада представить Вам очередную новинку — Лиофильная сушильная камера ЛФ-16П серии CHEF. Аппарат предназначен для высушивания продуктов в морозильной камере без потери вкуса и питательной ценности при помощи вакуумного насоса для последующего длительного хранения пищи в герметичной упаковке от 15 до 25 лет.
Достоинства:
✅ Сохраняет до 99% всех полезных веществ в продукте
✅ Срок хранения сублимированного продукта может достигать 25 лет
✅ Удаляет до 95-99% влаги из продукта
✅ Вкусовые качества продукта остаются практически неизменными
✅ Быстрое восстановление продукта к исходным параметрам при добавлении воды
Основные характеристики:
— сенсорная панель управления
— лотки, контактирующие с продуктом, и облицовка корпуса лиофильной камеры выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304
— прозрачная дверь лиофильной камеры закрывается с помощью поворотной ручки в две ступени: сначала прикрывается, а затем прижимается к уплотнению
— цилиндрическая вакуумная камера со стеллажом для лотков
— 24 лотка в комплекте для размещения продукта
— вакуумный насос в комплекте
Работать на данном оборудовании можно практически с любым продуктом: овощи, фрукты, ягоды, мороженное и даже борщ.
- Abat представил предмоечный стол СПМП-7-7
- Abat представил ротационный пекарский шкаф РПШ-10-6-4П
- Оборудование Abat в вагонах-ресторанах РЖД