Новый молочный комплекс открылся в Саракташском районе Оренбургской области

© vestirama.ru

Новый молочный комплекс на 1080 голов КРС открылся в с. Кабанкино Саракташского района Оренбургской области. Сейчас на ферме заселились уже 950 молочных коров трёх пород: красной степной, айширской и голштинской.

Просторный загон с утеплённым полом, обильный корм и машины, готовые в любой момент почесать спинку, вентилятор, обеспечивающий постоянный приток свежего воздуха и шторки в случае яркого солнца — такая высокотехнологичная комфортная ферма на тысячу восемьдесят голов скота появилась в селе Кабанкино на заводе «Белое озеро».

Молочный комплекс укомплектован современным оборудованием. Доение коров проходит на установке типа «карусель» на 40 мест.

После доения молоко поступает на переработку на молокозавод «Белое озеро». Завод работает с 2014 года, в переработке использует сырье только производства СПК «Рассвет».

В июне 2020 года здесь был запущен сырный цех производительностью 1000 — 1500 килограммов сыра в сутки. На сыроварне «Белое озеро» выпускают больше 35 видов сыров под торговыми марками «Белое озеро» и Grano Cavano.

Ещё одно направление — производство масла. В ассортименте масло трёх видов. В апреле прошлого года на заводе запустили новую поточную линию, что позволило увеличить объёмы производства до 1 тонны в сутки.

Продукция завода «Белое озеро» пользуется спросом не только в Оренбуржье, но и за его пределами. Оренбургские сыры и масло поставляют в Московскую, Брянскую, Смоленскую области, также масло экспортируют в Беларусь.

За прошлый год в хозяйстве произведено 6 789,6 тонны молока. С открытием новой молочной фермы в 2023 году объёмы производства планируется увеличить до 9 тысяч тонн.