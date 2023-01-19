Новый автомобильный мост через реку Тагил открыли в Свердловской области.

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С 2019 года жители поселка Махнево жили без надежной связи с «большой землей».

На строительство капитального моста через реку Тагил из областного бюджета было направлено 327 миллионов рублей. Путепровод связал две части поселка.

Прежний низководный автомобильный мост был построен еще в 1971 году и разрушился в 2019-м от времени и чрезмерных нагрузок.

Общая длина нового моста с подъездными путями составляет 1, 1 километра, длина самого путепровода — 205,5 метра.

«Работа была здесь очень сложная. Трудно было устанавливать опоры, потому что очень много воды — река и водохранилище. Но наши строители со всем справились. Работы не останавливались ни на день. Теперь этот мост прослужит сто лет», — рассказала исполнительный директор «Уралдортехнологии» Светлана Тамбовцева.

© uralsky-rabochi.ru