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Дорожное строительство

Новый автомобильный мост через реку Тагил открыли в Свердловской области.

 © uralsky-rabochi.ru

С 2019 года жители поселка Махнево жили без надежной связи с «большой землей».

На строительство капитального моста через реку Тагил из областного бюджета было направлено 327 миллионов рублей. Путепровод связал две части поселка.

Прежний низководный автомобильный мост был построен еще в 1971 году и разрушился в 2019-м от времени и чрезмерных нагрузок.

Общая длина нового моста с подъездными путями составляет 1, 1 километра, длина самого путепровода — 205,5 метра.

«Работа была здесь очень сложная. Трудно было устанавливать опоры, потому что очень много воды — река и водохранилище. Но наши строители со всем справились. Работы не останавливались ни на день. Теперь этот мост прослужит сто лет», — рассказала исполнительный директор «Уралдортехнологии» Светлана Тамбовцева.

 © uralsky-rabochi.ru
Источник: https://www.uralsky-rabochi.ru/news/item/44316

Свердловская область, мост
  • Нет аватара cheri
    19.01.2318:27:20

    Общая длина нового моста с подъездными путями составляет 1, 1 километра, длина самого путепровода — 205,5 метра.

    Заметьте, что мосты такой длины стали рядовым явлением в «глухой провинции»

    #1258196
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