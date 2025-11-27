MAX
Kотенко Cергей Дорожное строительство

Открыто движение по мосту через реку Исеть у села Маминское в Свердловской области

25 ноября открыто движение по мосту через реку Исеть на 35-м километре дороги Сысерть — Часовая в районе села Маминское.

Мост, построенный еще в 1968 году, был полностью реконструирован. Его обновление стало частью масштабного ремонта трассы Сысерть — Часовая, которая входит в опорную сеть автодорог области. Эта дорога имеет ключевое значение для жителей исторических сел Маминское и Исетское, а также поселка Ленинский, поскольку связывает их с основными магистралями региона.

Дорожники продолжают устройство откосов насыпи дороги, рекультивацию прилегающих территорий. Ещё предстоят работы по демонтажу временного моста и временной дороги, которые были установлены для объезда на период ремонтных работ.

В этом году, помимо моста, на трассе отремонтировали три участка общей протяженностью 28 километров.

Источник: gudok.ru

