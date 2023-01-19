Произведена поставка электрооборудования для строительства пассажирского судна «Андрей Дубенский»

Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс» произвел поставку электрооборудования для строительства пассажирского судна «Андрей Дубенский».

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Главные и аварийные распределительные щиты, комплекты вторичных щитов, трансформаторы 180 кВА и 40 кВА поставлены в рамках контракта с АО «Средне-Невским судостроительным заводом». Всё оборудование собрано из комплектующих российского производства и прошло приемку представителями Российского морского регистра судоходства.

«Андрей Дубенский» является головным пассажирским судном проекта А45-90.2 в серии из двух единиц, которую строят корабелы СНСЗ для Красноярского края для работы в Арктической зоне на реке Енисей. Электрооборудование для второго судна этой серии — «Виктор Астафьев» — также поставит Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс».