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Судостроение и судоходство

Произведена поставка электрооборудования для строительства пассажирского судна «Андрей Дубенский»

Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс» произвел поставку электрооборудования для строительства пассажирского судна «Андрей Дубенский».

 © Фото из открытых источников

Главные и аварийные распределительные щиты, комплекты вторичных щитов, трансформаторы 180 кВА и 40 кВА поставлены в рамках контракта с АО «Средне-Невским судостроительным заводом». Всё оборудование собрано из комплектующих российского производства и прошло приемку представителями Российского морского регистра судоходства.

«Андрей Дубенский» является головным пассажирским судном проекта А45-90.2 в серии из двух единиц, которую строят корабелы СНСЗ для Красноярского края для работы в Арктической зоне на реке Енисей. Электрооборудование для второго судна этой серии — «Виктор Астафьев» — также поставит Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс».

андрей дубенский, пассажирский корабль, судостроение, флот, вниир-прогресс
  • Нет аватара siberia2012
    19.01.2317:56:57

    Прям мечтаю в круиз по рекам России отправиться. В Сибири уже поплавал по работе, хочется теперь для отдыха по Волге, по озёрам…

    #1258193
  • Clausson Clausson
    19.01.2320:53:02

    для работы в Арктической зоне на реке Енисей.

    Фантастика! Если только жив я буду чудное судно посещу…

    #1258198
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