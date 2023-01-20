Р-217 «Кавказ» от Малки до въезда в Куба-Табу в КБР стала четырёхполосной

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Из двух в четыре: в Кабардино-Балкарии расширили проезжую часть 8-километрового участка трассы Р-217 «Кавказ»

Речь идёт об объекте капремонта, отрезке от Малки до въезда в Куба-Табу (км 405 — км 413), который ввели в эксплуатацию на год раньше запланированного срока

Итогом работ стало увеличение пропускной способности и уровня безопасности на участке дороги с интенсивностью движения более 35 тыс. автомобилей в сутки. Для этого проезжую часть расширили с двух до четырёх полос движения (с 7,5 до 14 м), а встречные потоки транспорта разделили барьерным ограждением.

Работы проведены за один строительный сезон — к ним приступили весной прошлого года. За несколько месяцев дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия, уширили земляное полотно и устроили основание — несущую часть дорожной одежды. Затем уложили три слоя асфальтобетона, где верхний — щебеночно-мастичный, способный выдержать высокие транспортные нагрузки. Против образования колеи и трещин между слоями асфальтобетона уложили армирующую геосетку. Кроме того, укрепили обочины и кюветы, обновили элементы водоотвода, в том числе переустроили четыре трубы под дорогой.

Во избежание выезда автомобилей на встречную полосу установили более 6 км тросового и свыше 200 м парапетного ограждений по оси проезжей части. Отремонтировали пересечения и примыкания, нанесли термопластиковую разметку, установили новые дорожные знаки и транспортный светофор в Малке. Также для удобства жителей этого села благоустроили пешеходную среду: обновили линии электроосвещения, установили автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, устроили пешеходные дорожки и тротуары с перильным ограждением.

Стоит отметить, что на этой же автодороге активными темпами ведутся работы по капремонту 15-километрового отрезка Аргудан — граница с Северной Осетией (с 482-го по 497-й км). Проезжую часть также расширяют с двух до четырех полос движения. Ввести объект в строй планируется в 2024 году.

*** В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится более 395 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики. Это трассы Р-217"Кавказ", обходы Пятигорска и Нальчика, А-154 Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу, А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (направление Прохладный — Баксан км 0 — км 49), А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (направление Баксан — Эльбрус км 0 -км 104).