3D-печать металлом и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Кто развивает аддитивные технологии в стране?

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На каком месте в мире по 3D-печати Россия и что сегодня печатают у нас? Есть ли отечественные 3D-принтеры и кто развивает аддитивные технологии в стране?

В этом видео:

00:00 | наш ответ санкциям — 3D-печать металлом

00:27 | что такое аддитивные технологии

00:41 | о технологии 3D-печати — электродуговое выращивание и её преимущества

02:10 | отличие 3D-печати и литья

03:10 | опыты с материалами — неожиданное открытие

04:05 | что производят на 3D-принтере

04:20 | из чего стоит 3D-принтер

05:52 | как санкции повлияли на комплектующие для 3D-принтера

06:24 | что нужно, чтобы собрать 3D-принтер: импортные детали VS отечественные

07:23 | каким производствам выгодна 3D-печать

07:40 | какие детали и из каких материалов делают в Политехе Петербурга

11:11 | аддитивные технологии — это не панацея

12:34 | на принтере напечатали часть ракеты

12:50 | как сегодня развивается 3D-печать металлом в России

14:05 | сколько принтеров в России.

14:24 | импортозамещение и 3D-печать

14:57 | насколько легко внедрить в производство напечатанные детали

16:42 | какие детали нет смысла печатать

17:27 | минусы 3D-печати

19:30 | кто развивает 3D-печать металла в России

20:15 | открытие нового материла специалистами петербургского Политеха

22:18 | будущее аддитивных технологий — что дальше

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