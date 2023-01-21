3D-печать металлом и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Кто развивает аддитивные технологии в стране?
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На каком месте в мире по 3D-печати Россия и что сегодня печатают у нас? Есть ли отечественные 3D-принтеры и кто развивает аддитивные технологии в стране?
В этом видео:
00:00 | наш ответ санкциям — 3D-печать металлом
00:27 | что такое аддитивные технологии
00:41 | о технологии 3D-печати — электродуговое выращивание и её преимущества
02:10 | отличие 3D-печати и литья
03:10 | опыты с материалами — неожиданное открытие
04:05 | что производят на 3D-принтере
04:20 | из чего стоит 3D-принтер
05:52 | как санкции повлияли на комплектующие для 3D-принтера
06:24 | что нужно, чтобы собрать 3D-принтер: импортные детали VS отечественные
07:23 | каким производствам выгодна 3D-печать
07:40 | какие детали и из каких материалов делают в Политехе Петербурга
11:11 | аддитивные технологии — это не панацея
12:34 | на принтере напечатали часть ракеты
12:50 | как сегодня развивается 3D-печать металлом в России
14:05 | сколько принтеров в России.
14:24 | импортозамещение и 3D-печать
14:57 | насколько легко внедрить в производство напечатанные детали
16:42 | какие детали нет смысла печатать
17:27 | минусы 3D-печати
19:30 | кто развивает 3D-печать металла в России
20:15 | открытие нового материла специалистами петербургского Политеха
22:18 | будущее аддитивных технологий — что дальше
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