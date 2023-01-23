Открыто движение по новому участку трассы Тюмень-Омск
В Тюменской области открыто движение транспорта по вновь построенной полосе с 42 по 74-й километр федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Теперь для автомобилистов доступно четыре полосы по двум направлениям. Есть разделительные ограждения, исключающие встречный разъезд транспорта.
На 58-м километре установлен временный светофор на выезде из поселка Беркут. Он будет действовать до окончания строительства разворотной петли.
Скорость движения на новом участке трассы Тюмень — Омск — 90 км в час. На участке с 61 по 63-й км скорость ограничена до 50-ти км в час в связи с дорожными работами: строительством разворотной петли.
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