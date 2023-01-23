ОАО «ЧМЗ» отгрузил в Забайкалье партию КС-5673 на гусеничных трелевочных шасси

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Специалисты Инженерного центра ОАО «ЧМЗ» в кратчайшие сроки спроектировали крановую установку грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы 28,2 метра, а производственные подразделения осуществили ее сборку и монтаж на гусеничное самоходное шасси ТЛ-5АЛМ (производства «АлтайЛесМаш»).

Данные машины предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на труднодоступных объектах: ходовая часть техники максимально адаптирована к передвижению по бездорожью и рыхлому грунту благодаря 6-катковой тележке с шириной гусеничной ленты 600мм. Восьмицилиндровый V-образный двигатель мощностью 240л.с. позволяет легко преодолевать дорожные препятствия, а компактная длина крана (11,1м) обеспечивает высокую маневренность грузоподъемной техники в ограниченном пространстве.

Нижняя рама крана с Х-образным опорным контуром размером 6,6×6,3м позволяет работать в круговой зоне (360º) без снижения грузовых характеристик и без ухудшения параметров проходимости базового шасси. Благодаря высокой устойчивости крана и большому запасу прочности секций стрелы грузовые характеристики данной модели выше (до 70%), чем у модели на автомобильном шасси. Например: максимальная грузоподъемность крана на трелевочном шасси на вылете 26,0 м составляет 850 кг., а автокран (в аналогичной комплектации) способен поднять груз только 500 кг. Максимальная масса телескопируемого груза нового автокрана достигает 6,3 т., а скорость выдвижения секций составляет 18 м/мин.

Опционально крановые установки Челябинец на трелевочных машинах могут комплектоваться гуськами длиной 7, 9 или 10 метров, а также люлькой грузоподъемностью 250 кг. Возможна комплектация шасси отвалом. Он используется для расчистки местности и подготовки горизонтальной площадки к установке крана на труднопроходимой местности.

Уникальные компетенции специалистов Инженерного центра ОАО «ЧМЗ» и производственные мощности предприятия позволяют изготавливать как современные модели гусеничных и автомобильных кранов, так и выполнять специальные заказы по созданию уникальных образцов техники. В планах завода — освоить серийный выпуск целого семейства моделей крановых установок различной грузоподъемности (16, 25, 32 тонны) на трелевочных машинах. В настоящее время Челябинский механический завод уже получил новый заказ на изготовление аналогичных кранов.