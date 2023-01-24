Первый электропоезд новой модели ЭП2ДМ отправился на приёмо-сдаточные испытания
До конца года планируется запустить серийное производство подвижного состава.
Модифицированный электропоезд изготовлен с учетом пожеланий пассажиров и компаний-перевозчиков. Созданию технологической новинки способствовала помощь Фонда развития промышленности России.
ЭП2ДМ — полностью отечественная разработка, в конструкции поезда использована система управления и комплект электрооборудования российского производства. Комплектующие для подвижного состава будут изготавливать более 80 российских предприятий.
#ЭП2ДМ получил новую форму маски головного вагона, обновлены ключевые элементы внутренней отделки и фирменная окраска. Салоны оснастят диванами с улучшенной эргономикой, ЖК-мониторами и высокоскоростным Wi-Fi.
В электропоездах установят интеллектуальную систему видеонаблюдения с функцией отслеживания динамики пассажиропотока. В ЭП2ДМ созданы условия для проезда пассажиров с ограниченными возможностями.
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24.01.2312:30:42