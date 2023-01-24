ЦБ РФ рекомендовал банкомат SAGA кредитным организациям

© sagacorporation.com

В конце 2022 года, разработанный и произведённый компанией АО «САГА Технологии» банкомат с функцией рециркуляции денег SAGA S-200 ATM с положительным результатом прошёл тесты Центрального банка Российской Федерации.

Об этом свидетельствует письмо Банка России от 10 января 2023 года.

Тесты проводились по многим параметрам, предусмотренных методиками главного эмиссионного и денежно-кредитного регулятора страны, в том числе в части проверки подлинности банкнот, количества машиночитаемых защитных признаков, чтения номеров банкнот и т. д.

Проверка проводилась с применением банкнот Банка России номиналом 5 и 10 рублей образца 1997 года и 100 рублей выпуска 2022 года.

Таким образом, банкомат SAGA S-200 ATM стал первым российским банкоматом, внесённым в реестр российской промышленности и рекомендованным ЦБ РФ для применения кредитными организациями.