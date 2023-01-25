Урожай-2022: место в истории

В 2022 г. Россия собрала небывалый урожай зерна, что обеспечено, в первую очередь, главной культурой — пшеницей. Но есть ведь ещё десяток зерновых, масличные и другие культуры, которым уделено меньше внимания. Поэтому мы решили провести анализ урожая 2022 г. на историческом фоне, рассмотрев все культуры, фигурирующие в предварительных данных Росстата.

В этом году из-за погодных условий значительная часть уборки урожая поздних культур в европейской части России (кроме самого юга) сместилась в зиму. Предварительные же итоги публикуются на основе форм, заполненных к 1 декабря (соответственно, сам урожай должен быть собран ещё раньше), и хотя вышли эти данные в январе, некоторые показатели в них ниже, чем в оперативных сводках конца декабря. Это относится главным образом к кукурузе и подсолнечнику.

Россия учитывается в границах соответствующих лет: в советский период это РСФСР, Крым учтён с 2014 г. Все показатели по зерновым и масличным — в весе после доработки, если не указано иное.

Урожай пшеницы в России в 2022 г. составил 104,4 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прежний пик 2017 г. (86 млн т) сразу на 21%. Лучший результат советского периода — 62,9 млн т в 1978 г., доля пшеницы в зерновом клине тогда была гораздо меньше. В мире рубеж 100 млн т по пшенице преодолевали только 3 страны: несколько раз СССР, с 1990-х гг. стабильно Китай, последние годы Индия.

Урожай ячменя в России в 2022 г. составил 23,5 млн т. Это лучший результат с 1995 г., прежний пик был в 2008 г. (23,2 млн т). Исторический рекорд — 36,9 млн т в валовом весе в 1976 г., что при тогдашних коэффициентах отходов даёт примерно 34,5 млн т в чистом весе, максимум в новейшей истории — 27,1 млн т в 1994 г.

Урожай кукурузы в России в 2022 г. по подробной сводке составил 11,8 млн т, а по оперативным данным конца декабря — 13,9 млн т, при этом в части регионов уборка продолжалась и в январе. Итог, скорее всего, станет третьим в истории показателем (сейчас это 14,3 млн т в 2019 г.). Исторический рекорд — 15,3 млн т в 2016 г., лучший результат советского периода — 4,7 млн т в 1989 г.

Урожай овса в России в 2022 г. составил 4,56 млн т. Это лучший результат за последние 4 года. Исторический рекорд — 15,7 млн т в 1986 г., максимум в новейшей истории — 11,6 млн т в 1993 г.

Урожай зернобобовых в России в 2022 г. составил 4,42 млн т. Это лучший результат с 1991 г., прежний пик был в 2017 г. (4,26 млн т). Исторический рекорд — 7,26 млн т в валовом весе в 1964 г. (оценочно 6,8 млн т в чистом), однако тогда очень высокой была доля кормовых бобовых, тогда как сейчас доминируют пищевые.

Урожай ржи в России в 2022 г. составил 2,22 млн т. За последние 5 лет более высоким был только показатель 2020 г. Многолетний рекорд — 16,4 млн т в 1990 г. (есть небольшая вероятность, что абсолютный максимум мог быть в первой половине ХХ века), максимум в новейшей истории — 13,9 млн т в 1992 г.

Урожай гречихи в России в 2022 г. составил 1234 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2017 г. (1525 тыс. т). Лучший результат советского периода — чуть больше 900 тыс. т в 1968 г.

Урожай риса в России в 2022 г. составил 798 тыс. т. Это минимум с 2009 г., причиной чего стала весенняя авария на гидроузле в Краснодарском крае. Исторический рекорд — 1380 тыс. т в 1980 г., максимум в новейшей истории — 1142 тыс. т в 2020 г.

Урожай проса в России в 2022 г. составил 309 тыс. т. Это минимум за последние 4 года. Многолетний рекорд — 3364 тыс. т в валовом весе в 1973 г. (оценочно свыше 3 млн т в чистом; есть вероятность, что абсолютный максимум мог быть в первой половине ХХ века), максимум в новейшей истории — 1535 тыс. т в 1992 г.

Урожай зерна в России в 2022 г. составил 153,8 млн т (валовой — 160,6 млн т). Это новый исторический рекорд, превзошедший прежний пик 2017 г. (135,5 млн т) сразу на 14%. Причём этот показатель включает в себя только 11,8 млн т кукурузы, тогда как по факту её собрали не менее 14 млн т. Таким образом, итоговый показатель по зерну будет свыше 156 млн т. Лучший результат советского периода — 127,4 млн т в 1978 г. В мире рубеж 150 млн т по зерну преодолевали только 4 страны: США, Китай, СССР и Индия.

Урожай подсолнечника в России в 2022 г. составил 15,3 млн т (в текущих детальных данных 14,5 млн т). Это лишь чуть ниже второго в истории результата 2019 г. (15,4 млн т). Исторический рекорд — 15,7 млн т в 2021 г., итоговый показатель 2022 г. с большой вероятностью будет очень близок. Лучший результат советского периода — 3,8 млн т в 1989 г.

Урожай сои в России в 2022 г. составил 5,79 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик (4,76 млн т) на 22%. Лучший результат советского периода — 0,77 млн т в 1975 г.

Урожай рапса в России в 2022 г. составил 4,56 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик (2,79 млн т) на целых 63%! Лучший результат советского периода — 0,26 млн т в 1990 г.

Урожай сахарной свёклы в России в 2022 г. составил 41,7 млн т. Это лучший результат за последние 3 года, причём по окончательному завершению уборки он может подрасти ещё на 1 млн т. Исторический рекорд — 54,4 млн т в 2019 г., лучший результат советского периода — 37,4 млн т в 1989 г.

Урожай льна-волокна в России в 2022 г. составил 24 тыс. т. Это новый многолетний минимум. Лучший результат в новейшей истории — 78 тыс. т в 1992 г., исторический максимум превышает 300 тыс. т.

Урожай картофеля в России в 2022 г. составил 18,7 млн т. Это на 4% выше прошлогоднего показателя, но уступает предыдущим годам. Исторический рекорд — 61,9 млн т в 1973 г., максимум в новейшей истории — 39,9 млн т в 1995 г.

Урожай овощей в России в 2022 г. составил 13 млн т. Это соответствует текущему прошлогоднему показателю, но уступает 3,5% ему же, опубликованному в предыдущих сводках. Судя по тому, что заметные изменения произошли и в показателях по картофелю, Росстат пересмотрел оценку урожая в хозяйствах населения (на основе микропереписи 2021 г.), однако остаётся вопрос, будут ли пересмотрены другие архивные годы (после всеобщих переписей показатели корректируются на 10 лет назад). По текущим данным, урожай овощей 2022 г. минимальный с 2015 г. Исторический рекорд — 14,1 млн т в 2019 г., лучший результат советского периода — 12,9 млн т в 1984 г. Справочно: Крым в позднесоветские времена давал 400-500 тыс. т овощей в год, сейчас — 150-200 тыс. т.